صور..تظاهرات صباحية غاضبة تغلق الطريق السريع بالناصرية

2020/08/18 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاقت مدينة الناصرية اليوم الثلاثاء، على وقع احتجاجات غاضبة بعد أن أقدم متظاهرون على إغلاق الطريق السريع من جهة تقاطع الإسكان احتجاجا على تردي الوا...

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