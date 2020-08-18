كامل الدليمي : العراق بحاجة الى عقد سياسي واجتماعي جديد

2020/08/18 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكد عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي، إن العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة .وقال الدليمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “العراق بحاجة الى عقد سياسي و اجتماعي جديد يتم بمقتضاه اعتماد المواطنة كمقياس لإدارة المرحلة القادمة، وتكون […]

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