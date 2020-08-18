مصرف الرافدين يوجه فروعه باسترداد الاقساط الشهرية من القروض ويهدد المخالفين

2020/08/18 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف :إن “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت … Readmore

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