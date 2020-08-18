الاستخبارات العسكرية الامريكية تتهم ايران بعرض مكافآت لحركة طالبان لمهاجمة الجنود الامريكان

2020/08/18 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلا عن الاستخبارات العسكرية الأميركية ان إيران عرضت على حركة طالبان مكافآت لمهاجمة جنود أميركيين ومن قوات التحالف في أفغانستان، كما يزعم أن روسيا فعلت ذلك أيضا.وأوردت الشبكة أن الولايات المتحدة حددت مدفوعات مرتبطة … Readmore

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