2020/08/18 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بغداد أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء اليوم الثلاثاء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المباشرة بإنتاج مجموعة مستحضرات حبوب السامادول ولأول مرة في البلاد وفقا للمواصفات الدوائية العالمية.وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه تم “البدء بإنتاج السامادول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتاج حبوب تقلل أعراض الإنفلاونزا وتخفّض الحرارة لأول مرة في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتاج حبوب تقلل أعراض الإنفلاونزا وتخفّض الحرارة لأول مرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).