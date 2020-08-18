بورصة اليوم: أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.. والنفط والذهب

2020/08/18 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر يس عراق” أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب والنفط لليوم الثلاثاء 18 آب 2020: أسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,000 سعر شراء الدولار : 122,000 …………………………..العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,96 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,57 دولار الليرة التركية […]

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