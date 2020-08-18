ضبط 3 عجلات محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في نينوى وصلاح الدين

2020/08/18 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن ضبط ثلاث عجلات محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في نينوى وصلاح الدين.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “من خلال توجيهات الجهات الأمنية المختصة بملاحقة وإلقاء القبض على مهربي النفط ومشتقاته، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من ضبط (٣) عجلات وإلقاء […]

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