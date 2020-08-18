2020/08/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 147 إصابة بكورونا في ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء (18 آب 2020)، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأقصى: "مع الأسف، أصيب

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني،اليوم الاثنين، موعد فحص pcr من قبل المسافرين.

وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يكون فحص (PCR) المغادرين والقادمين إلى الم

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سجل إقليم كردستان، الاثنين (17 آب 2020)، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، فيما أثبتت الفحوصات المختبرية إصابة أكثر من 460 شخصاً بالوباء في عموم الإقليم.

وقالت وزارة صحة الإقليم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كردستان

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