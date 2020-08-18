القبض على متهمتين بالإرهاب في صلاح الدين إحداهما مختصة بصناعة العبوات الناسفة

2020/08/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة استمرت عدة شهور، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ارهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية في قضائي الطوز والعلم بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت، "إحداهما مختصة في تصنيع العبوات الناسفة، وهي من عائلة ارهابية 3 من أشقائها وزوجها من عصابات داعش الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير.



وقد تم تدوين أقوالهما واحالتهما الى قضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (18 آب 2020)، تحرير مختطفة من سكنة محافظة ديالى، بعد العثور عليها داخل أحد الدور وسط العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على الخاطف وتوقيفه.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها، أنه "بنا

بغداد اليوم-بغداد

القى جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني في العاصمة بغداد.

وقال إعلام الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذاً لأوامر صادرة من قاضي الجهاز المختص، بناءً على شكوى تقدمت بها احدى الضحايا معززة

بغداد اليوم _ البصرة

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، 17 آب، 2020، بإعفاء مدير الامن الوطني في محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول، في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بناءً

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