القوات العراقية تعتقل إرهابيين في الأنبار

2020/08/18 | 11:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار....

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