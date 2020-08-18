2020/08/18 | 11:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يعاود الارتفاع والدولار مستقر في أسواق كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يعاود الارتفاع والدولار مستقر في أسواق كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).