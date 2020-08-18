التخطيط: لهذا السبب تم تأجيل التعداد السكاني


التخطيط: لهذا السبب تم تأجيل التعداد السكاني
2020/08/18 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز
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