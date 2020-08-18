وزير الصناعة يحدد نسبة الإنجاز في خطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

2020/08/18 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، نسبة الإنجاز في خطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

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