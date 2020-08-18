استعدادات مكثفة لإقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية وتطبيقها مطلع العام المقبل

2020/08/18 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشمل غير الملتحقين بها بعد 2003 بغداد- وعد الشمري كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن جهود مكثفة لإقرار قانون الخدمة الالزامية تمهيداً لتطبيقه فعلياً مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن المشروع المطروح حالياً سيشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية منذ عام 2003، وتحدثت عن وجود اجماع سياسي على تمريره.وقال عضو ...

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