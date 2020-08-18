قرار حكومة الإقليم باستقطاع 21% من الرواتب يؤجج غضب الموظفين

2020/08/18 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي رفضت شريحة الموظفين والملاكات الرسمية في حكومة اقليم كردستان قرارا اصدرته حكومة الاقليم باستقطاع 21% من رواتبهم لشهر اذار عقب اجتماع عقدته امس الاثنين لمناقشة الية توزيع رواتب ملاكاتها.واكد مصدر حكومي مطلع، ان مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة السيولة النقدية المتوفرة لديه كايردات داخلية اضافة الى المبلغ ...

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