مجموعة “شيفرون” الامريكية تجري مباحثات للاستثمار في حقل الناصرية

2020/08/18 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، ان شركة “شيفرون” الأميركية تجري مباحثات مع الحكومة العراقية للاستثمار في أحد حقول النفط العملاقة جنوبي البلاد.وقالت الصحيفة إن “مناقشات شيفرون مع العراق تركز على تنفيذ أعمال الاستكشاف في حقل الناصرية، الذي تشير التقديرات إلى أن يحتوي على حوالي 4.4 مليار برميل من النفط الخام.” واضافت الصحيفة […]

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