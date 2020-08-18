نائب يعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة 'خطوة متسرعة' ويحذر من 'قرارات ارتجالية'

2020/08/18 | 11:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، الثلاثاء، إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تحديد موعد الانتخابات المبكرة بأنه "خطوة متسرعة"، محذراً إياه من اتخاذ "قرارات ارتجالية" دون التنسيق مع مجلس النواب.

وقال الشبكي في حديث لـ السومرية نيوز، "إننا ندعم الانتخابات المبكرة على اعتبار أنها مطلب شعبي، لكن تحديد الموعد من قبل الكاظمي دون تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة هي خطوة غير موفقة، وكان الاجدر به عدم التسرع بهكذا خطوة"، مبينا أن "تحديد الموعد لم يأتِ من خلال دراسة واقعية لما هو موجود على الأرض".

وأضاف الشبكي، أن "البرلمان لم يستكمل قانون الانتخابات، كما أن وضع المحكمة الاتحادية لم يحسم أيضاً ناهيك عن المشكلات الأخرى من الجانب الصحي في ظل ارتفاع نسب الإصابة بوباء كورونا واستمرار الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات"، لافتا إلى أن "المؤشرات تدل على عدم وجود تخطيط ودراسة في معالجة الأزمات بالتالي فإن القرارات التي نراها اليوم هي قرارات ارتجالية عبر الإعلام غير مدروسة وهو غير مقبول".

وتابع أن "الأجدر بالكاظمي التنسيق والتعاون مع القوى السياسية من أجل تحقيق شئ يخدم البلد والعملية السياسية والشعب العراقي، أما التقاطع مع بعض الكتل سيؤدي إلى التأثير سلباً على أداء الحكومة، بالتالي فهو مطالب بالتنسيق مع البرلمان وأن تكون الخطط التي ينوي تطبيقها مدروسة".

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