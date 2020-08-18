أرقام وإحصائيات.. نسبة البطالة في مصر أقل من العراق!

2020/08/18 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب جائحة كورونا.يأتي الارتفاع بالمقارنة مع 7.7% في الربع الأول من عام 2020 و 7.5% في الربع الثاني من العام السابق.أرجع الجهاز المركزي في بيان سبب الارتفاع إلى “تداعيات جائحة فيروس […]

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