2020/08/18 | 11:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى ، الثلاثاء، عن تسجيل 147حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 20للكوادر الصحية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ338مسحة جديدة تبين بان 147 منها موجبة اي مصابة بينها 20 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.واضاف العزاوي،ان” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل 147 اصابة جديدة بكورونا بينها 20 للكوادر الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل 147 اصابة جديدة بكورونا بينها 20 للكوادر الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).