2020/08/18 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعيد عقارات بــ 46 مليار دينار في كركوك إلى ملكيَّة الدولة وكالة تقدم الاخبارية.

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