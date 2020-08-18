احتجاجات أمام السفارة الإماراتية في برلين رفضاً للتطبيع

2020/08/18 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ظمت مجموعة من الفلسطينيين، الإثنين، مظاهرة أمام سفارة الإمارات في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.وقالت وكالة الأناضول إن محتجين فلسطينيين رددوا هتافات معادية للإمارات، أمام سفارة أبوظبي في برلين.وتجمع المتظاهرون أمام السفارة، رافعين لافتات تحمل العديد من الشعارات المنددة بالاتفاق، مثل “لا سلام بدون حقوق الفلسطينيين” و”التاريخ لن […]

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