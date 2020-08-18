نائب يوضح ابرز القوانين التي سيجري التصويت في الجلسات الأولى

2020/08/18 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، الثلاثاء ، أن جلسات مجلس النواب القادمة ستشهد تشريع جملة من القوانين المهمة من بينها الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات واستكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السياسية ستمضي […]

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