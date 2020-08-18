2020/08/18 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعيد عقارات بـاكثر من 46 مليار دينار في كركوك إلى ملكيَّة الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعيد عقارات بـاكثر من 46 مليار دينار في كركوك إلى ملكيَّة الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعيد عقارات بـاكثر من 46 مليار دينار في كركوك إلى ملكيَّة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).