2020/08/18 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة ناقلات النفط العراقية تبرم عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ناقلات النفط العراقية تبرم عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ناقلات النفط العراقية تبرم عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).