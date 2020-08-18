نقابة الأطباء تكشف عن 192 عيادة وهمية في بغداد

2020/08/18 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت نقابة الأطباء العراقيين، الثلاثاء، عن وجود 192 مركزا وعيادة وهمية ومخالفة للشروط والضوابط الصحية في محافظة بغداد فقط، مشيرة إلى أن معظم تلك المراكز تدار من قبل كوادر غير مختصة.وقالت النقابة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تزايدت في الآونة الاخيرة اعداد مراكز وعيادات التجميل الطبية والعيادات الوهمية والغير مجازة و […]

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