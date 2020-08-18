مصرف حكومي يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب

2020/08/18 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن المصرف “باشر بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف”.وأشار […]

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