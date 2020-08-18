تقرير: كورونا يفتك بالسجون في الولايات المتحدة

2020/08/18 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة الاسوشيتد برس الامريكية أن 80 بالمائة من نزلاء سجن مدينة فيرمونت الخاص في ولاية ميسيسبي الامريكية مصابون بفايروس كورنا بالاضافة الى نتائج اختبارات اخرى مازالت معلقة طبقا لرئيس ادارة الاصلاحيات في المدينة.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مفوض الإصلاحيات المؤقت في مدينة فيرمونت جيم بيكر قوله إن […]

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