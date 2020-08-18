مراقبون ينتقدون عدم لجوء مجلس النواب إلى عقد الجلسات عن بعد لإقرار القوانين المهمة

2020/08/18 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وانتقد مراقبون وخبراء عدم لجوء مجلس النواب العراقي الى تفعيل الدائرة التلفزيونية وعقد الجلسات عن بعد لإقرار القوانين المهمة.

واكد المراقبون ان الكثير من المشاريع المعطلة بحاجة الى تصويت نيابي، خاصة في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، أبرزها جائحة كورونا والأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وأشار المراقبون الى ان أغلب دول المنطقة ذهبت الى حلول مؤقتة لإدارة الأزمات، بعكس البرلمان العراقي الذي اتخذ الحظر الجزئي ذريعة في ترك ساحة القرارات والتشريعات فارغة، ليبقى قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية غير مكتملين رغم ضرورتهما البالغة.

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