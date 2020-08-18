كوشنر يحرض الكويت على الفلسطينيين: دعموا غزو صدام

2020/08/18 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، أنه لا توجد ضغوطات أميركية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع اسرائيل، فيما حاول تخريض الكويت على الفلسطينيين بزعم تأييدهم للغزو الصدامي للكويت.ولفت كوشنر، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس وممثلو عدد من وسائل الاعلام العالمية والمحلية بخصوص اتفاق السلام بين […]

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