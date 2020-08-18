الكاظمي يغادر إلى واشنطن ومكتبه يكشف فقرات من جدول الزيارة

2020/08/18 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، فيما كشف مكتبه بعض الفقرات من جدول الزيارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات".

وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية العراقية، وصول وزيرها، فؤاد حسين إلى واشنطن، على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ يُزمَع إجراؤها اليوم الثلاثاء بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة".

وأضاف البيان، أن "الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة سيرأسه وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة بومبيو".

وأشار البيان إلى أن "جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ عن الجانب العراقيّ مع الجانب الأميركيّ الذي يقوده الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، الى التحقيق وكشف ’’المستور’’ في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين في العراق.

وقال الجبوري لـ(

بغداد اليوم- بغداد

رأت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء (16 آب 2020)، أن البرلمان غير قادر على تحقيق النصاب القانوني من خلال ’’الدائرة التلفزيونية’’، مرجحة استئناف جلسات مجلس النواب خلال الايام المقبلة.

وقال مقرر

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن البلاد بحاجة إلى المساعدة الأمريكية، فيما أشار إلى أن حكومته لا تلعب دور ساعي البريد في العراق، وذلك قبيل يومين من زيارته إلى واشنطن.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يغادر إلى واشنطن ومكتبه يكشف فقرات من جدول الزيارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يغادر إلى واشنطن ومكتبه يكشف فقرات من جدول الزيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).