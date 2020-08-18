شركة صينية تحدد موعداً لانتاج لقاح كورونا وتكشف سعره ومن يحتاج تناوله

2020/08/18 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن ليو جينغ تشن، رئيس شركة "سينو فارم"، لصناعة الأدوية، وهي شركة صينية كبرى مملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام، فيما كشف عن سعره وكيفية إعطاؤه.

وقال ليو جينغ تشن، في تصريح صحفي، أن "اللقاح سيكلف أقل من 1000 يوان (140 دولاراً)، وسيتم إعطاؤه في جرعتين كل 28 يوماً".

وأضاف، أن "الطلاب والعاملين في المدن الكبرى سيحتاجون إلى الحصول على اللقاح، لكن ليس أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية قليلة السكان".





وذكر ليو جينغ تشن، انه "ليس كل 1.4 مليار شخص في بلادنا يجب أن يتناولوا اللقاح".





وأشار إلى إن "شركة سينوفارم، التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنوية تبلغ 220 مليون جرعة".





وأوضح، أن "الشركة قامت بحقنه باللقاح".

وأثارت التقارير التي تفيد بأن باحثين ومديرين تنفيذيين لصينيين تلقوا لقاحات، تساؤلات في بعض الأوساط العلمية حول مدى أخلاقية ذلك.

ويشار إلى أن معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية بدأ في 27 نيسان بتنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 حزيران.





وبدأت الشركة بتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في الامارات في 23 تموز.



وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل.





وأكدت الشركة أنه "منذ 16 شباط، بدأت الشركة في إجراء دراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح من خلال حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا وقرود المكاك، والأرانب، وتم اختبار فعالية اللقاح.



ثم تم اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة من الناس، وبعد ذلك بدأت التجارب السريرية".

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