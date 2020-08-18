خطر يتربص بآلاف العجلات.. حراك أمني لملاحقة أكثر من 100 ألف مركبة في العراق

2020/08/18 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة انهاء ملف المركبات غير الأصولية في البلاد والتي يتجاوز عددها أكثر من 100 ألف مركبة، فيما اعتبر أنها تمثل خطراً على الأمن العام.وقال الحلفي في بيان إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت مدير المرور العامة اللواء زهير […]

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