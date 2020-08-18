2020/08/18 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).