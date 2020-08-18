2020/08/18 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعتمد “التعليم المدمج” في جامعاته خلال العام الدراسي المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتمد “التعليم المدمج” في جامعاته خلال العام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتمد “التعليم المدمج” في جامعاته خلال العام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).