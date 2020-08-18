بغداد تطلب إستثناءً من موازنة 2020 لإكمال مشاريع 2019

2020/08/18 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت محافظة بغداد، إن اطلاق حزمة مشاريع الماء والمجاري والصحة والسكن التي وافقت عليها وزارة التخطيط ضمن موازنة العام 2019، مرهون بموافقة رئاسة الوزراء على استثناء العاصمة من موازنة العام الحالي 2020.

واوضح النائب الفني لمحافظة بغداد، علي العيثاوي، إن "موازنة المحافظة للعام الماضي تضمنت عددا من المشاريع بقطاعات مختلفة، اشتملت على الماء والمجاري والصحة والسكن، والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التخطيط، بيد انها لم تنفذ بسبب الازمة المالية وعدم صرف اية مستحقات لتنفيذها".

وأضاف أن "المحافظة ونظرا لحاجتها الماسة لتنفيذ هذه المشاريع، فقد رفعت طلبا الى رئاسة الوزراء يتضمن استثناء المحافظة من موازنة العام الحالي 2020، وصرف مبالغ استثنائية لها لاطلاق حزمة مهمة من المشاريع".

وتابع العيثاوي أن "المحافظة وضمن خططها بقطاع الاسكان، أعدت التصاميم لأراض سكنية بمناطق اطراف بغداد تشمل بسماية والنهروان والنصر والسلام".

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