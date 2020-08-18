ميشال عون يدافع عن ” حزب الله ” ويبعد تهم انفجار بيروت عنه

2020/08/18 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن‭‭ ‬‬فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة جماعة حزب الله “مستحيلة” لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.وتحقق السلطات اللبنانية لمعرفة السبب في انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ دون إجراءات سلامة مما تسبب في تصاعد […]

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