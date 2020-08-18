وفاة شخصية دينية “هامة” في إيران

2020/08/18 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية المستشار الاعلى للمرشد الايراني آية الله الشيخ محمد علي تسخيري

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