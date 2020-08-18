هددت بـ”المساءلة”.. المالية النيابية: تصرفات حكومة الكاظمي تحرجنا

2020/08/18 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة بسبب ايقاعها في حرج بشأن موضوع موازنة 2020، مهددة بمساءلة الحكومة في حال عدم التزامها بما جاء بقرار مجلس النواب.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا في حرج أمام الشعب العراقي بسبب تصرفات حكومة الكاظمي التي لم تستجب ولم تجيب بشأن إرسال الموازنة […]

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