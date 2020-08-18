2020/08/18 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … طالب المرشح السابق لرئاسة اقليم كردستان والناشط الحقوقي المقيم في النمسا كمال سعيد قادر المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جوزيف بايدن بالنظر في الفساد المستشري في الاقليم الذي تسيطر عليه عائلتا البارزاني والطالباني الحاكمتين .ونقل موقع (اي كورد ديلي ) في الرسالة التي ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن قادر قوله إن ” ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر رسالة مفتوحة.. مرشح سابق لرئاسة كردستان يطالب بايدن معالجة الفساد في الاقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر رسالة مفتوحة.. مرشح سابق لرئاسة كردستان يطالب بايدن معالجة الفساد في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).