2020/08/18 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت نقابة الأطباء، عن إحالة عدد من مراكز التجميل غير المرخصة إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة، لافتة إلى وجود 192 مركزًا وعيادة وهمية في بغداد.

قالت النقابة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد مراكز وعيادات التجميل الطبية والعيادات الوهمية وغير المجازة والمخالفة للشروط والضوابط الصحية الصادرة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة من ناحية عدم وجود كوادر طبية مختصة واستخدام عمالة من غير ذوي المهن الصحية والطبية وممارسة تداخلات طبية غير مرخصة وخارج السياقات الطبية المعتمدة مما أدى إلى تضرر عدد من المواطنين والمواطنات وزيادة الشكاوى في هذا المجال".

وأشارت إلى أنه "استمرارًا للدور الرقابي للنقابة في هذا الموضوع وبتوجيه مباشر من المركز العام رصدت فرقنا التفتيشية وجود 192 مركزًا وعيادة وهمية ومخالفة للشروط والضوابط الصحية في محافظة بغداد فقط ، معظمها تدار من قبل كوادر غير مختصة، وقد قامت النقابة بإحالة هذه المراكز والعيادات إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة".

وحذرت النقابة بحسب البيان "المواطنين من هذه المراكز المخالفة ومراجعة العيادات والمراكز المختصة والمرخصة تفاديا لحصول المشاكل والمضاعفات والتشوهات"، داعية "الجهات ذات العلاقة التعامل مع الموضوع بجدية وإيلائه الاهتمام اللائق كونه يمس حياة المواطنين وأن يقوموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تمدد هذه الظاهرة المهددة للصحة والسلامة العامة".

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤول طبي يتوقع موعد وصول لقاح الفيروس القاتل إلى العراق

"كابوس جرثومي" يخيم على البصرة..



أسماك تختفي ونهر "ميت"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (192 مركزًا وهميًا للتجميل في بغداد.. نقابة الأطباء تحذر المواطنين ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (192 مركزًا وهميًا للتجميل في بغداد.. نقابة الأطباء تحذر المواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).