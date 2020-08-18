سان جيرمان ولايبزيغ يقصان شريط نصف نهائي الابطال

2020/08/18 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنطلق اليوم الثلاثاء، المواجهة النارية بين فريقي باريس سان جيرمان، ونظيره لايبزيغ، على ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في افتتاح منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.عاد نادي العاصمة الفرنسية للظهور من جديد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب 25 عاماً، وتحديداً منذ موسم 1994-1995 على […]

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