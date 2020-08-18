التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب

2020/08/18 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انجاز الامتحانات الإلكترونية النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمشاركة 800 ألف طالب وطالبة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الجامعات والكليات الحكومية والأهلية سجلت نجاحا على مستوى أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية بوصفها جزءا رئيسا من متطلبات العام الدراسي 2019 /2020”.

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