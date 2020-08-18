ذي قار تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 150 إصابة جديدة


ذي قار تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 150 إصابة جديدة
2020/08/18 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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