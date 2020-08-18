الكاظمي يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية للقاء ترمب

2020/08/18 | 12:44 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.وأفاد المكتب الإعلامي

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