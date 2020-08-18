الوطنية اللاوطنيه: العراق كنموذج صارخ/2 - عبدالامير الركابي

2020/08/18 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي الوطنية اللاوطنية: العراق كنموذج صارخ/2عبدالاميرالركابي ينبغي ان نكون مهيأين للتعامل مع هذا النفر من المتصدين لل "الوطنية الحديثة" بداية بالنظر لهم كما هم، وحيث هم، من جهة باعتبارهم ظاهرة غير منتمية لافراز اشتراطات واحكام ومقتضيات الذاتية الوطنية العراقية، الازدواجية بنية وكينونة، وفي الوقت نفسه كونهم بالأحرى وعكس ظنهم، خارج "الغرب الحديث" كماهو، ومن غير الجائز الذهاب لنسبتهم اليه كما ......





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