العتبة العلوية: إلغاء ممارسة الشعائر تماشياً مع توصيات المرجعية وخلية الأزمة

2020/08/18 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة،اليوم الثلاثاء، إكمال جميع الاستعدادات لإحياء العشرة الأولى من شهر محرم ،فيما أكدت إلغاء ممارسة الشعائر تماشياً مع توصيات المرجعية وخلية الأزمة.

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