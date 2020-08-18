لجنة مختصة لمتابعة المواد الخطرة تصل الى منفذ طريبيل

2020/08/18 | 12:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..افاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الثلاثاء، بان لجنة مختصة بمتابعة المواد الخطرة وصلت الى منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” لجنة مختصة بمتابعة المواد الخطرة المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصلت الى منفذ طريبيل الحدودي مع […]

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