2020/08/18 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من خمسة مليار دينار عراقي أجمالي الإيرادات اليومية المتحققة للمراكز الكمركية ليوم أمس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من خمسة مليار دينار عراقي أجمالي الإيرادات اليومية المتحققة للمراكز الكمركية ليوم أمس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من خمسة مليار دينار عراقي أجمالي الإيرادات اليومية المتحققة للمراكز الكمركية ليوم أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).