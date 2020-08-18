التعليم العالي ..يعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي

2020/08/18 | 13:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الثلاثاء، انجاز الامتحانات الإلكترونية النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمشاركة 800 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان، إن الجامعات والكليات الحكومية والأهلية سجلت نجاحا على م...

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