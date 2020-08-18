2020/08/18 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الهيأة العامة للجمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم أمس الإثنين في مراكزها الجمركية.وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” اليوم الثلاثاء إن “الإيرادات المتحققة بلغت أكثر من خمسة مليار دينار عراقي على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المراكز الحدودية بسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك : خمسة مليارات دينار إيرادات يوم واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك : خمسة مليارات دينار إيرادات يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).